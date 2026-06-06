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وزير الخارجية الإيراني: لبنان ليس ورقة مساومة في الحرب

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دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) – رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران.

وكان عون قد قال أمس الجمعة إن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران.

وكتب عراقجي على موقع إكس “لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل.

وأضاف “سيدي الرئيس، أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

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