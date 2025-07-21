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وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

وأضاف لشبكة فوكس نيوز “لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية”.

قال عراقجي إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية كانت جسيمة، ويجري تقييمها بشكل موسع.

وأوضح قائلا ” لقد تضررت منشآتنا بشدة، وتجري منظمة الطاقة الذرية تقييما لحجم الضرر. لكن على حد علمي، تضررت بشدة.”

قبل الحرب، أجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن الحد المسموح به لإيران في تخصيب اليورانيوم.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن إيران كانت على وشك التخصيب إلى مستويات تسمح لها بإنتاج سلاح نووي على وجه السرعة، بينما تقول طهران إن برنامجها للتخصيب مخصص للأغراض المدنية فقط.

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