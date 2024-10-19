وزير الخارجية الإيراني: يجب محاسبة من يعرف ’كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران’

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت إن أي أحد يعرف “كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران” يجب أن يحاسب، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف عراقجي عبر منصة إكس “أي أحد يعلم أو يفهم ’كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران’، و/أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة”.

وفي حديثه للصحفيين في ختام زيارة لبرلين أمس الجمعة، قال بايدن إن لديه علم بخصوص كيفية وموعد رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.