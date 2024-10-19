مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الخارجية الإيراني: يجب محاسبة من يعرف ’كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران’

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت إن أي أحد يعرف “كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران” يجب أن يحاسب، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف عراقجي عبر منصة إكس “أي أحد يعلم أو يفهم ’كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران’، و/أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة”.

وفي حديثه للصحفيين في ختام زيارة لبرلين أمس الجمعة، قال بايدن إن لديه علم بخصوص كيفية وموعد رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
230 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية