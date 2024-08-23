وزير الخارجية الإيراني الجديد يدعو إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي

afp_tickers

2دقائق

دعا وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي إلى الحوار مع الاتحاد الاوروبي من أجل حل قضايا ثنائية وذلك عقب اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في التكتل.

وقال عراقجي في بيان في ساعة متأخرة الخميس إن “جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل”.

تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في السنوات الأخيرة. ويتهم التكتل الأوروبي طهران بعدم كبح نشاطها النووي وتقديم الدعم لحركة حماس الفلسطينية ودعم حرب روسيا في أوكرانيا وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف عراقجي أن تنمية العلاقات “تتطلب حوارا لحل قضايا بين الطرفين وتصحيح السياسات الخاطئة للدول الأوروبية”.

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس إنه ناقش مع نظيره الإيراني “آفاق تجديد التواصل حول جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح أن المحادثات تناولت “ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس” إضافة إلى “وقف التعاون العسكري” مع روسيا ضد أوكرانيا ومنع الانتشار النووي.

وقال بوريل إن مثل هذا “الحوار البناء … ضروري لنزع فتيل التوترات الإقليمية”.

توعدت إيران وحليفها اللبناني حزب الله بالرد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي.

وعُرف عراقجي بانفتاحه على الغرب، ودوره المحوري في المباحثات التي أدت الى إبرام الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وباتت مفاعيل الاتفاق الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، في حكم اللاغية بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد دونالد ترامب، وإعادتها فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية

اب/غد/ص ك