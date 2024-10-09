وزير الخارجية الإيراني سيناقش وقف إطلاق النار في لبنان وغزة خلال زيارة للسعودية وقطر

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من باريسا حافظي وبيشا ماجد

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيناقش القضايا المشتركة والجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة خلال زيارته للسعودية يوم الأربعاء.

ودخلت منطقة الشرق الأوسط في حالة من التوتر ترقبا لرد إسرائيلي على ضربة صاروخية إيرانية الأسبوع الماضي نفذتها طهران ردا على التصعيد الإسرائيلي ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، وذلك في صراع دائر بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة.

ووصل عراقجي إلى الرياض في وقت سابق من يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يزور قطر أيضا في وقت لاحق من يوم‭ ‬الأربعاء.

وقال المصدر لرويترز “ستشهد زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية مناقشة الوحدة الإقليمية والتعاون من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في لبنان وغزة فضلا عن القضايا الثنائية”.

وقال مصدر إيراني كبير آخر في وقت سابق إن طهران أبلغت دول الخليج العربية أن السماح باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية لشن هجمات على إيران سيكون “غير مقبول”، وحذرت من أن حدوث ذلك سيؤدي إلى رد فعل.