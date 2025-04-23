وزير الخارجية الإيراني في الصين لإجراء مشاورات بشأن الملف النووي

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بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة للصين الأربعاء لإجراء مشاورات بشأن الملف النووي، قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن تُعقد السبت في عمان جولة ثالثة من المباحثات بوساطة عمانية يقودها عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وبموازاة ذلك، من المقرّر أن يبدأ خبراء إيرانيون وأميركيون محادثات تقنية بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة العمانية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني “من الضروري بالنسبة إلينا أن نُبقي أصدقاءنا في الصين على اطلاع على تقدّم المفاوضات والتشاور معهم”.

والصين إحدى الدول الموقّعة للاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018 خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.

وأضاف الوزير الإيراني أنّ “الصين أدّت دورا مهما وبنّاء في ما يتعلّق بالمسألة النووية في الماضي، ومن المؤكد أنّ الدور ذاته ضروري في المستقبل”.

وينص الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه في العام 2015 على رفع العقوبات الدولية على إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه.

ووفق الوكالة، كانت إيران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق حتى الانسحاب الأميركي منه الذي رافقته إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لإيران وأحد المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وتشير وسائل إعلام إيرانية إلى أنّ حوالى 92 في المئة من النفط الإيراني يتّجه إلى العملاق الآسيوي، وغالبا بأسعار مخفّضة.

وفي العام 2021، وقعت بكين مع طهران اتفاقا استراتيجيا شاملا يمتدّ لفترة 25 عاما. وتغطي هذه الشراكة مجالات متنوّعة مثل الطاقة والأمن والبنية التحتية والاتصالات.

اب/ناش/الح