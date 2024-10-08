وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة تشمل السعودية ودولا بالمنطقة

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دبي (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور السعودية ودولا أخرى في المنطقة اعتبارا من يوم الثلاثاء لمناقشة القضايا الإقليمية والعمل على وقف “الجرائم” الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن دول الخليج تسعى إلى طمأنة إيران بأنها ستقف على الحياد في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وقال عراقجي في لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية “حوارنا يتواصل فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة لمنع الجرائم المخزية التي يرتكبها النظام الصهيوني (إسرائيل) في لبنان استمرارا لجرائمه في غزة”.

وأضاف “اعتبارا من اليوم سأبدأ جولة في المنطقة، تشمل الرياض وعواصم أخرى، وسنسعى جاهدين لتكوين حركة جماعية من دول المنطقة… لوقف الهجمات الوحشية في لبنان”.

وقالت مصادر لرويترز يوم الخميس إن وزراء من دول الخليج وإيران، حضروا اجتماعا للدول الآسيوية استضافته قطر، ركزوا محادثاتهم حول خفض التصعيد.

وأوضح عراقجي أن اجتماعا بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي عُقد بشكل غير رسمي، ورغم كون علاقاتنا دائما متقلبة فهناك إرادة بأن تقود هذه العلاقات إلى تعاون إقليمي.

وشهدت السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط، تقاربا سياسيا مع طهران في السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في تخفيف التوترات الإقليمية، وإن كانت العلاقات لا تزال معقدة.