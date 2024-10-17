وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مصر في زيارة نادرة

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القاهرة/دبي (رويترز) – وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، وهي أول زيارة من نوعها منذ سنوات في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة مع إسرائيل.

وتتصاعد التوترات تحسبا لهجوم إسرائيلي متوقع على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء ذلك في أعقاب صراع متصاعد بوتيرة سريعة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء إن عراقجي يزور مصر لإجراء “محادثات مهمة مع كبار المسؤولين المصريين والتي ستعقد الخميس”.

وزار عراقجي السعودية وقطر والعراق ولبنان ضمن جولته بالمنطقة.

وكانت العلاقات بين مصر وإيران متوترة عموما في العقود الماضية، لكن البلدين كثفا الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي مع سعي مصر لدور الوساطة.

وسافر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طهران في يوليو تموز لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني.