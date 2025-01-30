وزير الخارجية الإيراني يلتقي مسؤولين من حماس في الدوحة

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بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الخميس مع مسؤولين من حركة حماس آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلنت الحركة الفلسطينية، كما التقى رئيس الوزراء القطري.

وقالت حماس في بيان “التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة”.

وأضافت أنّ “اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخير عملية إعادة الإعمار، وإغاثة أبناء شعبنا”.

وأشاد درويش بـ”الدور الإيراني الداعم لشعبنا الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال”، بحسب البيان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني أيضا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في إطار محادثات مع “مسؤولين قطريين للوقوف معهم على آخر التطورات في المنطقة”، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية أنّ الرجلين بحثا “علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا”.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت حركة حماس المدعومة ماليا وعسكريا من إيران هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية ردّت عليه الدولة العبرية بحملة عسكرية فتّاكة في غزة.

واتّسعت رقعة العنف في الشرق الأوسط لتشمل حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، كما شنّت إيران هجمات صاروخية مباشرة على إسرائيل التي ردّت بالمثل.

وبعد 15 شهرا من المعارك بين حماس وإسرائيل، دخل وقف لإطلاق النار مقرون بتبادل رهائن اختطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

والثلاثاء، بعد حوالى عشرة أيّام من بدء سريان الهدنة، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن “غزة الصغيرة والمقيّدة ركّعت النظام الصهيوني”.

والأربعاء، صرّح محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني أن هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية “نسف” المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي.

اب/م ن-غد/بم