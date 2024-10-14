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وزير الخارجية الإيراني يلتقي ممثلا للحوثيين في عُمان (وزارة)

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التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط الإثنين محمد عبدالسلام، ممثل المتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران، بحسب الوزارة.

ونشرت الخارجية الإيرانية صورا للقاء بين الوزير والمتحدث باسم حركة “أنصار الله” ورئيس وفدها المفاوض بشأن النزاع اليمني محمد عبد السلام، في إطار جولة إقليمية يجريها في خضم توتر متصاعد بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

ووصل عراقجي الإثنين الى سلطنة عمان حيث التقى نظيره بدر البوسعيدي، بعد زيارة قام بها إلى بغداد.

وجاء في تعليق على الصورة أن عراقجي عقد “اجتماعا مع محمد عبد السلام”.

أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في إطار ما قالت إنه ردّها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله وضابط في الحرب الثوري الإيراني.

وتعهّدت إسرائيل الرد مذاك. وحذّرت طهران من أنها ستردّ على أي اعتداء.

زار عراقجي الأسبوع الماضي قطر والسعودية حيث تركّزت المحادثات خصوصا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع لمنع اتساع رقعته.

وشدد عراقجي الأحد على أن إيران “مستعدة بالكامل للحرب.. لكننا لا نريد حربا، نريد السلام”.

رخ/كام-لين

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