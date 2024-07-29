وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيريه الإسرائيلي واللبناني منع التصعيد

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روما (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين إنه بحث مع نظيريه الإسرائيلي يسرائيل كاتس واللبناني عبد الله بوحبيب جهود تجنب نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية بعد هجوم صاروخي يوم السبت على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس “إيقاف دوامة العنف ممكن”.

وذكر تاياني لقناة (راي نيوز) التلفزيونية الإيطالية أن حزب الله إذا احترم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أوقف حربا بين إسرائيل والجماعة في جنوب لبنان في 2006، فقد يتسنى تجنب شن هجوم إسرائيلي.

وأضاف أن إجلاء نحو ثلاثة آلاف مدني إيطالي يعيشون في لبنان سيكون ضروريا فقط إذا تفاقمت الأزمة، لكنه حث رعايا بلده على مغادرة لبنان.

وقال تاياني في منشوره على منصة إكس إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالسلام والاستقرار، بما في ذلك من خلال وجود إيطاليا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وإيطاليا مساهم كبير في اليونيفيل وعادة ما تتوخى الحذر الشديد بشأن لبنان، إذ لا تريد إحداث مشكلات للقوات الإيطالية المتمركزة في البلاد. وتتولى إيطاليا في الوقت الحالي الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وقال تاياني في بيان وزاري إنه طلب من الطرفين ضمان حماية قوة اليونيفيل التي تضم أكثر من ألف إيطالي من قوات حفظ السلام.

وأضاف “مواصلة الصراع وتوسيعه ليس في مصلحة أحد”، وأكد مجددا دعم إيطاليا لأي مبادرة وساطة لتعزيز الحوار.