وزير الخارجية البلجيكي يحذّر من أن وضع اليد على أصول روسية مجمّدة قد يحدث “صدمة نظامية رهيبة”

3دقائق

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الجمعة في تصريح لوكالة فرانس برس إن وضع اليد على أصول للمصرف المركزي الروسي مجمّدة في الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، قد يلحق ضررا كبيرا باقتصاد أوروبا.

وجمّد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022، القسم الأكبر منها بيد منظمة الودائع الدولية “يوروكلير” في بلجيكا.

وقال بريفو في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه في بروكسل “بالنسبة لبلجيكا، فإن مصادرة الأصول السيادية الروسية ليست خيارا واردا”.

وتابع “إن مصادرة من هذا النوع، مدفوعة بقرار سياسي بدلا من قرار قانوني أو قضائي، من المحتمل أن تحدث صدمة نظامية رهيبة في كل الأسواق المالية الأوروبية، وأن توجه صفعة حادة لمصداقية اليورو، وبالتالي ستكون لها آثار دومينو ذات إشكالية كبيرة”.

في العام الماضي، استخدم الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في مجموعة السبع، فوائد الأصول لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا ما زالت كييف تسدّده على أقساط.

لكن دولا متشدّدة في الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطا لبذل مزيد من الجهود للاستفادة من الأصول. ومن بين الخيارات المطروحة مصادرتها بالكامل أو السعي لتحقيق أرباح أكبر من خلال استخدامها في استثمارات تنطوي على مخاطر أكبر.

واستبعد بريفو استخدام الأموال المجمّدة في استثمارات تنطوي على مخاطر أكبر في محاولة لتوليد إيرادات أعلى، قائلا إن ذلك قد يجعل بلجيكا الوحيدة المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن أي خسائر.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكان اتخّاذ مزيد من الإجراءات بشأن الأصول في اجتماع عُقد في كوبنهاغن الأسبوع الماضي، لكن معارضة بلجيكا وبلدان أخرى بينها ألمانيا لأي خطوة مماثلة تجعل من المستبعد اتخّاذ أي تدابير على هذا الصعيد قريبا.

وقال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية ستنظر في مزيد من الخيارات في الأشهر المقبلة، لكن في الوقت الراهن تبدو ضئيلة احتمالات اتّخاذ مزيد من الإجراءات.

ومن المتوقع أن ينصبّ تركيز الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك على إيجاد سبل لضمان عدم إعادة الأصول إلى روسيا ما لم تعمد موسكو إلى التعويض عن كل ما سبّبته من أضرار في أوكرانيا.

وشدّد بريفو على ضرورة “القيام بكل ما أمكن” لضمان بقاء الأموال مجمّدة بغية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

تأتي تصريحاته في وقت تمارس الولايات المتحدة ضغوطا من أجل وضع حد للنزاع، وقد يشكل مصير الأصول نقطة مهمة في أي مفاوضات.

