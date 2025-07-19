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وزير الخارجية التركي: الصراع في سوريا يجب أن يتوقف الآن

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إسطنبول (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية يوم السبت إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي بأن الصراع في سوريا يجب أن يتوقف على الفور.

وأضاف المصدر أن فيدان قال إنه يدعم الدور البناء الذي تضطلع به الولايات المتحدة في سوريا وإن تركيا مستعدة للعمل معها من أجل التوصل لنهاية دائمة للصراع.

وتابع المصدر “قال فيدان إن تدخلات إسرائيل في الأراضي السورية تزيد من تفاقم المشكلة، وإن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يقوض أيضا جهود السلام الإقليمي”.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا يوم الجمعة إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد أعمال عنف على مدى أيام في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية مما أدى لمقتل أكثر من 300 شخص.

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