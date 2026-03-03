وزير الخارجية التركي: قصف إيران دول الخليج العربية استراتيجية خاطئة

3 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن استراتيجية إيران المتمثلة في مهاجمة دول الخليج ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها “استراتيجية خاطئة للغاية” وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية “قصف إيران العشوائي لهذه الأماكن استراتيجية خاطئ جدا”، مضيفا أن طهران تتبنى استراتيجية “إذا غرقت، فسأغرق المنطقة أيضا”.

وأشار فيدان إلى أن الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية قد لا تتمكن من التزام الصمت إذا استمرت هذه الضربات، وأن خطر اتساع رقعة الصراع أمر مثير للقلق.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)