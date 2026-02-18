وزير الخارجية التركي سيحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن

1دقيقة

أنقرة 18 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء إن الوزير هاكان فيدان سيتوجه إلى واشنطن نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان لحضور الاجتماع الافتتاحي “لمجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده غدا الخميس.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي لرويترز أن فيدان سيدعو خلال المحادثات إلى اتخاذ خطوات حاسمة لحل القضية الفلسطينية، وسيؤكد على ضرورة أن توقف إسرائيل إجراءاتها التي تعرقل تدفق المساعدات إلى غزة، وأن توقف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن فيدان سيؤكد مجددا على استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار غزة، ورغبتها في المساعدة في حماية الفلسطينيين وضمان أمنهم. كما سيدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد “الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية”.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)