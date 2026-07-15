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وزير الخارجية التركي يزور أوكرانيا الأربعاء والخميس

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يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوكرانيا يومي الأربعاء والخميس، على أن يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وتحافظ تركيا على علاقات متينة مع كييف وتؤكد دعمها سيادتها ووحدة أراضيها منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014 والغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، من دون قطع العلاقات مع موسكو.

وأشار المصدر في وزارة الخارجية التركية إلى أنّ فيدان سيلتقي أيضا نظيره أندريه سيبيها، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أوميروف، ورئيس تتار القرم، وهم جالية مسلمة ناطقة بالتركية تدافع أنقرة عن مصالحها.

وستركز لقاءات فيدان الذي تنتمي بلاده إلى “تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا، على قضايا الدفاع والاقتصاد والطاقة، بهدف “تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

ويعتزم فيدان “التشديد مجددا على دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها”، وتأكيد “أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا”، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أنّ “تركيا مستعدة لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات”، بعد  أربع جولات من الاجتماعات التي نُظمت تحت رعايتها في اسطنبول وأنطاليا منذ العام 2022.

اش/رك/ب ح 

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