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وزير الخارجية السعودي: المملكة متفائلة بمستقبل لبنان

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الخميس في بيروت إن المملكة مستمرة في مساندة لبنان وشعبه، وإنها متفائلة بشأن مستقبل لبنان بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وخلال تصريحات للصحفيين، قال الوزير السعودي إنه أكد خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزاف عون أهمية الإصلاحات في الدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي إلى بيروت منذ 15 عاما.

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