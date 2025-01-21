مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الخارجية السعودي: ترامب لا يزيد خطر اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من سامية نخول ومروة رشاد

دافوس (سويسرا) (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في دافوس يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسهم في خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران،

وشكلت هذه القضية مصدرا للخوف في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا أنه يأمل في أن يقابَل نهج ترامب تجاه إيران باستعداد طهران للتعامل بشكل إيجابي مع الإدارة الأمريكية ومعالجة قضية برنامجها النووي.

وقال الأمير فيصل “بشكل واضح، فإن أي حرب بين إيران وإسرائيل، أو أي حرب في منطقتنا، هو أمر يجب أن نحاول تجنبه قدر الإمكان”.

وأضاف “لا أرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسهم في خطر اندلاع الحرب، بل على العكس من ذلك، كان الرئيس ترامب واضحا تماما في أنه لا يحبذ الصراع”.

وقال الوزير إنه سيزور لبنان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وابتعدت المملكة عن لبنان لسنوات بسبب النفوذ القوي لجماعة حزب الله المدعومة من إيران على شؤون الدولة.

وقال الأمير فيصل إن انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ طويل في المنصب أمر إيجابي لكن السعودية بحاجة إلى رؤية إصلاحات حقيقية حتى تزيد انخراطها هناك.

وانتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للدولة هذا الشهر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
26 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
32 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية