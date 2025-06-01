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وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل السماح لوفد بالذهاب لرام الله يُظهر تطرفها

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عمان (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد من الوزراء العرب بزيارة الضفة الغربية المحتلة يُظهر تطرفها ورفضها للسلام.

وجاءت تصريحات الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من الأردن ومصر والبحرين في عمّان.

وقالت إسرائيل يوم السبت إنها لن تسمح بعقد اجتماع كان مزمعا يوم الأحد في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

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