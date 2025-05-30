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وزير الخارجية السعودي يقوم الأحد بزيارة نادرة للضفة الغربية

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يتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأحد الى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة يقوم بها وزير سعودي للخارجية للضفة منذ أن احتلتها اسرائيل في 1967، وفق ما افاد الجمعة مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه الى رام الله الاحد”. 

يأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي توعدت فيه إسرائيل بإقامة “دولة إسرائيلية يهودية” في الضفة الغربية، بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.

أرسلت المملكة العربية السعودية وفدا أدنى مستوى إلى رام الله في أيلول/سبتمبر 2023، كان الأول منذ عام 1967، وقبل وقت قصير من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أشعل حرب غزة. 

في الشهر المقبل، تترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرا دوليا يهدف إلى إحياء حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

رس/ص ك/ب ق

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