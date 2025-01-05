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وزير الخارجية السوري يصل إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار

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(رويترز) – قال مسؤول قطري لرويترز إن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني وصل إلى الدوحة يوم الأحد للقاء مسؤولين قطريين كبار.

ومن بين من سيلتقيهم الشيباني وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وصول الوفد السوري الذي يضم أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها الشيباني في أقل من شهر منذ أن أطاحت جماعات المعارضة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

ومن المنتظر أن يزور الشيباني أيضا الإمارات والأردن هذا الأسبوع، وقال عبر حسابه على منصة إكس “نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

وزار الشيباني السعودية في أول رحلة خارجية له يوم الأربعاء، وناقش المسؤولون السعوديون أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.

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