وزير الخارجية الصيني: الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل “حكومة مصالحة”

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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل “حكومة مصالحة وطنية موقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.

بدوره، أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، أنها وقعت مع حركة فتح وفصائل أخرى، اتفاقية “للوحدة الوطنية” في ختام لقاء استضافته العاصمة الصينية.

وقال أبو مرزوق “اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية”، مضيفا “نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها”.

ويأتي هذا الاتفاق في خضم الحرب المتواصلة منذ أكثر من تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أدى الى مقتل 1197 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصاً لا يزال 116 منهم محتجزين في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 44 من هؤلاء قتلوا.

وتوعدت الدولة العبرية بـ”القضاء” على الحركة الفلسطينية، وتشنّ منذ ذلك الحين حملة عسكرية أدت الى مقتل أكثر من 39 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتسببت الحرب بأزمة انسانية حادة، ووضعت القطاع وسكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، على شفير المجاعة، وفق منظمات انسانية دولية.

من جهته، شدد وانغ يي على أن الاتفاق يتطرق الى “إدارة غزة بعد الحرب”، وهي إحدى النقاط التي يدور النقاش بشأنها من أطراف مختلفة منذ أشهر.

وقال وانغ خلال توقيع “إعلان بكين” من جانب الفصائل في بكين “أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية موقتة حول إدارة غزة بعد الحرب”.

وشدد على أن “المصالحة هي شأن داخلي بالنسبة الفصائل الفلسطينية، لكن في الوقت عينه، لا يمكن أن تتحقق من دون دعم المجتمع الدولي”.

وسيطرت حماس على غزة في 2007 بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهت بطرد هذه الأخيرة من القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ ذلك الحين. وبدأت الأزمة بعد فوز حماس بانتخابات العام 2006 في القطاع.

وعلى رغم إبرام اتفاقات عدة بين الطرفين منذ ذلك الحين، لم تثمر محاولات المصالحة بشكل ملموس.

لكن الحرب في غزة أحيت الدعوات للحوار. واستضافت بكين لقاء بين فتح وحماس في نيسان/ابريل عندما تم الاتفاق على اجتماع آخر في حزيران/يونيو قبل تأجيله.

وأعربت الخارجية الصينية حينها عن أملها في أن تتمكن من الدفع نحو “المصالحة بين الفلسطينيين”.

وشدد وانغ يي الثلاثاء على أن الصين حريصة على “أداء دور بنّاء في حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد أن بكين تدعو الى “وقف لإطلاق النار يكون شاملاً ودائماً ومستداماً”، إضافة الى بذل الجهود لدعم الحكم الذاتي الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

ولطالما أبدت بكين تعاطفا مع القضية الفلسطينية ودعمت حل الدولتين.

اسك-اهو/غ ر-كام