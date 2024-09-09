وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع (وزارة الخارجية)

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يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي روسيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس مخصص للشؤون الأمنية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ “تلبية لدعوة من أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (…) سيحضر وانغ يي الاجتماع الرابع عشر لكبار المسؤولين الأمنيين ومستشاري الأمن القومي في مجموعة بريكس في سان بطرسبرغ في روسيا في الفترة الممتدة من 11 أيلول/سبتمبر إلى 12 منه”.

وتأتي زيارة وانغ قبل قمة مجموعة بريكس الشهر المقبل والتي سيحضرها الرئيس شي جينبينغ.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع حضور شي الاجتماع الذي سيعقد في كازان في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.

ويسعى بوتين لتعزيز الدعم الصيني منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مع مواجهة موسكو عقوبات اقتصادية شديدة من الغرب.

وتمثل مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قرابة نصف سكان العالم وتوسعت لتشمل اقتصادات ناشئة كبرى أخرى بينها الإمارات وإيران.

وأضافت ماو أنه خلال المحادثات هذا الأسبوع، سيناقش وانغ “الوضع الأمني الدولي الحالي” و”القضايا الدولية والإقليمية الكبرى” مع مسؤولي البريكس.

وتابعت “العالم اليوم يعيش اضطرابات متداخلة، والكثير من التحديات الأمنية معقدة وشديدة”.

وأشارت إلى أن “دول البريكس دائما ما كانت ملتزمة الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة وممارسة التعددية وتشجيع حوكمة عالمية تكون أكثر عدلا وإنصافا”.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة قمة في مدينة كازان في جنوب غرب البلاد الشهر المقبل، يأمل الكرملين أن تكون فرصة لتوسيع نفوذه وإقامة تحالفات اقتصادية أوثق.

بور-كا/الح/غ ر