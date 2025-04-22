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وزير الخارجية الصيني يحضّ بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التعاون لحماية التجارة الدولية

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حضّ وزير الخارجية الصيني كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء على التعاون لحماية التجارة الدولية، في حين تنخرط بكين في حرب جمركية شرسة مع واشنطن. 

والحرب التجارية مستعرة بين الولايات المتحدة والصين مع فرض رسوم متبادلة مرتفعة جدا تصل إلى 145 % على بعض المنتجات الصينية و125 % على الصادرات الأميركية نحو الصين.

ونقل بيان عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره البريطاني ديفيد لامي في مكالمة هاتفية “في ظلّ هذه الظروف الحالية من التنمّر الأحادي الجانب، تقع على عاتق الصين والمملكة المتحدة مسؤولية حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف”.

وأشار إلى أن “حوارات” مع بريطانيا حول الاقتصاد والتجارة “يجري الإعداد لها”. 

وفي مكالمة هاتفية منفصلة الثلاثاء، أبلغ وانغ نظيرته النمسوية أن على الاتحاد الأوروبي “الدفاع بشكل مشترك” عن التجارة الدولية.

ونقل بيان آخر للخارجية الصينية عن وانغ قوله لبياته مينل رايزنغر “يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل المسؤوليات الدولية والدفاع المشترك عن النظام التجاري المتعدد الأطراف والعمل معا لبناء اقتصاد عالمي مفتوح”.

ميا/شي/ود

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية