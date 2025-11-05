وزير الخارجية الصيني يدعو لاستئناف المفاوضات النووية الإيرانية

reuters_tickers

1دقيقة

بكين (رويترز) – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن بكين تأمل أن يتمكن مختلف الأطراف من الحفاظ على الاتصالات بشأن القضية النووية الإيرانية واستئناف الحوار والتفاوض.

وورد في بيان نص الاتصال الهاتفي الذي نشرته وزارة الخارجية أن وانغ قال “العملية السياسية الحالية لحل القضية النووية الإيرانية متوقفة، وهذا ليس في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي”.

وأكد وزير الخارجية الصيني دعم الصين حق إيران في استخدام الطاقة النووية سلميا.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)