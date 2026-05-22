وزير الخارجية الصيني يزور كندا لتعزيز “الشراكة الجديدة” بين البلدين

أعلنت الصين الجمعة أن وزير خارجيتها وانغ يي سيزور كندا الأسبوع المقبل، في إطار سعي بكين إلى تعزيز “نوع جديد من الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين.

وتُعدّ زيارة وانغ إلى كندا بين 28 و30 أيار/مايو، الأولى من نوعها لوزير خارجية صيني إلى هذا البلد منذ عشر سنوات، بحسب بيان حكومي.

وشهدت العلاقات الصينية الكندية تحسّنا في الآونة الأخيرة، ترافق مع توتّر العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، إذ زار رئيس الوزراء مارك كارني بكين في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي “تمثّل هذه الزيارة أهمية كبيرة في تزخيم العلاقات الثنائية”.

وأضاف “تشهد العلاقات بين الصين وكندا حاليا مرحلة انتقالية وتواصل التحسّن، إذ يعمل الجانبان على بناء نوع جديد من الشراكة الاستراتيجية”.

وجاءت زيارة كارني إلى بكين في إطار سلسلة زيارات لزعماء دول سعوا إلى تعزيز العلاقات مع الصين، في ظل تراجع ثقتهم بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتقّلبة ورسومه الجمركية.

وكان كارني أعلن التوصّل إلى “اتفاق تجاري تاريخي” بعد محادثاته مع الرئيس شي جينبينغ، وهو ما دفع الصين لاحقا إلى خفض رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات بذور اللفت الكندية.

كذلك، خفّضت بكين مؤقتا بعض الرسوم الجمركية على السلع الكندية، في حين وافقت أوتاوا على استيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية ضمن رسوم تفضيلية.

وقال غوو إن وانغ سيجري خلال زيارته محادثات بشأن دفع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين في كانون الثاني/يناير.

وختم بالقول إن الزيارة ستسهم في “تطوير شراكة استراتيجية جديدة ومثمرة بين الصين وكندا”.

