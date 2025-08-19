وزير الخارجية الصيني يشيد بـ”المنحى الإيجابي” للعلاقات مع الهند

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الهندي في نيودلهي أن العلاقات بين الصين والهند تسير في “منحى إيجابي” نحو التعاون، وفقا لبيان صدر عن الاجتماع نُشر الثلاثاء.

ومن جهته أعلن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال قبيل اجتماع مع وانغ يي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور الصين في وقت لاحق من آب/أغسطس الحالي.

ولطالما تنافست القوتان الاقتصاديتان على النفوذ الاستراتيجي في جنوب آسيا وخاضتا اشتباكا حدوديا أوقع قتلى في 2020.

والهند كذلك، جزء من التحالف الأمني الرباعي مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان (كواد)، والذي يُنظر إليه على أنه قوة مضادة للصين.

لكن في ظل الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحركت الدولتان لإصلاح العلاقات.

وخلال محادثات الاثنين في نيودلهي مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جيشنكار، قال وانغ يي إنه ينبغي على البلدين “النظر إلى بعضهما البعض كشركاء وفرص، لا كخصوم أو تهديدات”.

وأشار إلى استئناف “الحوار على جميع المستويات” و”الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية” كدليل على أن العلاقات الثنائية تسير في “منحى إيجابي للعودة إلى مسار التعاون الرئيسي”.

ومن المتوقع أن يلتقي وانغ مودي في وقت لاحق الثلاثاء. وتستمر زيارة وانغ لنيودلهي ثلاثة أيام.

وصرح أجيت دوفال أن مودي سيحضر افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في 31 آب/أغسطس في تيانجين، خلال زيارته الأولى للصين منذ 2018.

وقال في تصريحات إن “رئيس وزرائنا سيجري زيارة (لحضور) قمة منظمة شنغهاي للتعاون” مشيرا إلى “طاقة جديدة” في العلاقات الدبلوماسية.

ورد وانغ قائلا، وفق ترجمة رسمية، أن الصين “تعلق أهمية كبيرة” على زيارة مودي لحضور قمة المنظمة.

وأضاف أن “التاريخ والواقع يثبتان مرة أخرى أن علاقة سليمة ومستقرة بين الصين والهند تخدم المصالح الجوهرية وطويلة الأمد لكلا بلدينا”.

وشهدت العلاقات تحسنا منذ تشرين الأول/أكتوبر، عندما التقى مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ لأول مرة منذ خمس سنوات في روسيا.

وصرح مسؤولون صينيون وهنود في الأسابيع الأخيرة أن البلدين يناقشان استئناف التجارة الحدودية المتوقفة منذ 2020.

وستكون لاستئناف للتجارة الحدودية دلالات مهمة، ويأتي في أعقاب مناقشات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة وإصدار التأشيرات السياحية.

