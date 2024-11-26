وزير الخارجية الفرنسي: “هناك فرصة” لاتفاق وقف إطلاق نار محتمل في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

فوجي (إيطاليا) (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن “فرصة” تتاح أمام احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وإنه يأمل أن تغتنم الأطراف المعنية هذه الفرصة.

وكان بارو يتحدث في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل مستعدة فيما يبدو للموافقة على خطة اقترحتها الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء.