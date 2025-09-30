The Swiss voice in the world since 1935
وزير الخارجية الفرنسي: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن حركة حماس “لم يعد لديها أي مبرر لرفض الاقتراح المقدم إليها” في إطار الخطة الرامية الى إنهاء الحرب في قطاع غزة. 

وقال عبر أثير إذاعة فرانس انتر “حماس الآن معزولة حتما، وتم التنصل منها بشكل تام، وعليها ان تكون واقعية: لقد خسرت”، في إشارة إلى تبني الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية كبيرة في 12 أيلول/سبتمبر نصا يدعم قيام دولة فلسطينية مستقبلية تستبعد منها حماس.

وغداة كشف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشان السلام في قطاع غزة والتي أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اعتبر بارو أن على حماس “اغتنام الفرصة المتاحة لها لنزع سلاحها والرحيل إلى المنفى”. 

واشار الى أن الحركة الفلسطينية التي ارتكبت “أسوأ مذبحة معادية للسامية في تاريخنا” في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، “تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الذي نشهده الآن في غزة، والذي لا يزال كارثيا”.

واضاف الوزير الفرنسي الذي أجرى اتصالا هاتفيا الثلاثاء بنظيره الأميركي ماركو روبيو “لقد قمنا بالتنسيق، أولا لضمان اغتنام الطرفين لهذه الفرصة، وبالطبع من يجب الضغط عليه للقيام بذلك هي حماس. ثم لتنفيذ خطة السلام هذه”، لافتا الى أن الخطة الاميركية تتضمن العديد من “المبادئ الرئيسية” التي طرحتها فرنسا والسعودية لحل النزاع.

ومن المقرر أن يتوجه جان نويل بارو الاربعاء إلى السعودية للقاء نظرائه العرب، والهدف، بحسب قوله، “أن يؤدي جميع الأطراف المعنيين، من دول عربية وأوروبية، دورهم في تحقيق ما يجب أن تكون رؤية للسلام والاستقرار في المنطقة”.

مرا/ريم/ب ق

