وزير الخارجية الفرنسي: ندرس إمكانية إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي اليوم الأربعاء إن باريس تدرس إمكانية المساعدة في توفير خدمات الإنترنت بإيران من خلال إرسال وحدات استقبال إشارات الأقمار الصناعية من شركة يوتلسات، وذلك بعد قطع السلطات الإيرانية لخدمات الاتصالات.

وقال جان نويل بارو أمام البرلمان ردا على سؤال بشأن إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران “ندرس جميع الخيارات، والخيار الذي ذكرتموه من بينها”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

