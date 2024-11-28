وزير الخارجية الفرنسي يحث طرفي الحرب في السودان على وقف الأعمال القتالية

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حثّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد الخميس، طرفي النزاع في السودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.

كما دعا “القوى الخارجية المتحالفة مع المتحاربين إلى التوقف عن صب الزيت على النار”.

ولم يذكر الوزير الفرنسي دولة بعينها، لكن الإمارات متهمة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، كما تتهم تشاد بالسماح بمرور الأسلحة عبر أراضيها.

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

من جهته، أكد وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله أن تشاد تحافظ على “حياد تام في النزاع”.

وأضاف غلام الله أن “الحرب في السودان تهدد تشاد لأن أعنف المعارك جرت داخل حدودنا ونحن نتقاسم أكثر من 1084 كيلومترا من الحدود مع السودان”.

وتابع “لدينا مصلحة في عودة السلام إلى السودان والبقاء على الحياد قدر الإمكان في هذه الحرب في السودان”.

على الصعيد الإنساني، أعلن جان نويل بارو أن فرنسا “ستخصص سبعة ملايين يورو إضافية لدعم نشاط الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مكافحة الكوليرا ودعم النساء والأطفال” في تشاد.

وتضاف هذه الأموال إلى 110 ملايين دولار التزمت باريس بتقديمها خلال مؤتمر إنساني دولي في نيسان/إبريل الماضي.

وكان المجتمع الدولي قد وعد بتقديم مساعدات للسودان بأكثر من ملياري دولار، لكن المشاركين أعربوا عن قلقهم إزاء الصعوبات في إيصال هذه المساعدات إلى السكان.

وأشار غلام الله إلى أنه “من مسؤوليتهما وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء الحوار”، في إشارة إلى طرفي النزاع في السودان.

وقد خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وتسبب في تشريد الملايين. كما فر مليونا شخص إلى البلدان المجاورة، من بينهم نحو 1,5 مليون إلى تشاد.

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