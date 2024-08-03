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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: التطورات الأخيرة في المنطقة تهدد استقرارها

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القاهرة (رويترز) – قالت الحكومة المصرية يوم السبت إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إن التطورات الأحدث في المنطقة تهدد استقرارها.

وقال عبد العاطي “التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلي قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها”.

وفي 31 يوليو تموز، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران فيما اتهمت حماس وإيران إسرائيل بتنفيذ هذه العملية وتعهدتا بالرد عليها.

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