وزير الخارجية المصري يبحث مع لافروف الأوضاع في غزة وليبيا وسد النهضة

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(رويترز) – دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الاثنين إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي وممر فيلادلفيا وطالب بإدخال المساعدات إلى القطاع “دون قيد أو شرط”.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو “توافقت الرؤى بيني وبين الوزير لافروف حول أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته للضغط وحمل إسرائيل على التجاوب لتلك المساعي المخلصة، الرامية إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأكد ضرورة “وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية والطبية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما في ذلك بطبيعة الحال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن ممر فيلادلفيا حتى نتمكن من تشغيل هذا المعبر الحيوي”.

وصرح عبد العاطي بأنه ناقش مع لافروف خلال اجتماعهما يوم الاثنين عددا من الملفات الإقليمية والدولية من بينها أمن منطقة البحر الأحمر، موضحا أن مصر “هي أكثر دولة متضررة” من توتر الأوضاع هناك وهو ما ينعكس في الانخفاض الشهري الكبير لعائدات قناة السويس.

وقال إن الاجتماع تطرق أيضا إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي وكذلك سبل تنمية التعاون المشترك بين مصر وروسيا لدعم عملية التنمية في القارة الأفريقية.

وذكر مكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أن عبد العاطي بحث أيضا مع لافروف “موضوع السد الإثيوبي، حيث شدد على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورفض أية إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب”.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الروسي دور مصر في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك دورها في استعادة عضوية سوريا بجامعة الدول العربية.

وأكد لافروف قوة العلاقات الروسية المصرية والمتمثلة في مساهمة موسكو بمشروعات عملاقة مثل إنشاء أول محطة نووية في مصر بالضبعة وإقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس في يناير كانون الثاني شكل زخما إضافيا في توطيد الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى عقد اجتماع وزاري لأعضاء المجموعة نهاية الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان عبد العاطي اجتمع في وقت سابق يوم الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة الروسي لبحث تعزيز الصادرات المصرية لروسيا ومشروعات التنمية المشتركة مع موسكو.