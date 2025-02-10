وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين إن الوزير بدر عبد العاطي التقى بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في مقدمتها الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

ووصل عبد العاطي إلى واشنطن يوم الأحد في وقت يتنامى فيه الغضب الشعبي تجاه الولايات المتحدة بسبب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة وتوطينهم في دول أخرى في مقدمتها مصر والأردن.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم سلام بأن اللقاء بين الجانبين تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين كما دار نقاش موسع بينهما بشأن “التطورات المتلاحقة في غزة وسوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر”.

وأضاف أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء على “ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية” معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية “من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط”.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع في السودان حث أكد عبد العاطي دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار هناك واحترام سيادة ووحدة الأراضي السودانية.

كما أكد عبد العاطي أهمية بدء عملية سياسية لا تقصي أي من مكونات المجتمع السوري، مشددا على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم مصر الكامل للشعب السوري.