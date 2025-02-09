وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين كبار (الخارجية)

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توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس، على ما أفادت وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الزيارة “تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة” إضافة إلى “التشاور بشأن التطورات الإقليمية”.

وأعلنت مصر الأحد أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 شباط/فبراير “لتناول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية”.

وتأتي “القمة العربية الطارئة” في وقت تحشد مصر الدعم الإقليمي ضد مقترح ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن مع إشراف واشنطن على القطاع.

وقال بيان الأحد إن الدعوة إلى الاجتماع تأتي “بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”.

وطرح ترامب الأسبوع الماضي خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعدما يتم ترحيل سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.

مف/دص/غ ر