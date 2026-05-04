وزير الخزانة الأميركي: المرافقة العسكرية للسفن عبر مضيق هرمز ستساهم في تهدئة أسعار النفط

afp_tickers

3دقائق

رأى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإثنين، أنّ مرافقة البحرية الأميركية للسفن التي تعبر مضيق هرمز، من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغط على أسعار النفط.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، “المساعدة ستصل اليوم”.

وأشار إلى “ناقلة نفط تحمل حوالى مليوني برميل”، مضيفا “نُقدّر أن هناك أكثر من 150 إلى 200 ناقلة يمكنها مغادرة الخليج بمجرد استئناف حركة الملاحة. وأعتقد أنّ السوق ستكون مشبعة للغاية”.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي أنّ العجز العالمي في إمدادات النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، يبلغ حوالى ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يوميا.

وكانت طهران أغلقت مضيق هرمز الذي يشكل ممرا حيويا لشحنات النفط والغاز ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/فبراير، في وقت تواصل واشنطن حصارها للموانئ الإيرانية.

والإثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عملية لتحرير السفن العالقة في الخليج، في حين ردّت طهران أن أي تدخل أميركي في مضيق هرمز سيُعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، إنّ “القوات الأميركية تساهم بنشاط في الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة التجارية”، لافتة إلى أن “سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا مضيق هرمز بنجاح، وتكملان طريقهما بأمان”.

ورغم ذلك، ارتفعت أسعار النفط الإثنين، إذ بلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال أكثر من 110 دولارات.

وقال بيسنت مخاطبا الإيرانيين “من أجل مصلحة المجتمع الدولي، دعوا السفن تمر”.

وأضاف “نتوقع من شركائنا الدوليين أن يفعلوا الشيء نفسه. حان الوقت لشركائنا أن يلتزموا ويضغطوا على إيران” لإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكرت شركة “أكسس مارين” المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية أن عدد السفن التجارية في الخليج بلغ في التاسع والعشرين من نيسان/أبريل 913، منها 270 ناقلة نفط ونحو 50 ناقلة غاز. ويقدّر عدد البحارة العالقين في مياه الخليج بنحو عشرين ألفا، وفق مسؤول في وكالة الأمن البحري البريطانية.

الس/ناش/ب ق