وزير الخزانة الأميركي يتحدث إلى نظيره الصيني الجمعة على وقع التوتر التجاري

afp_tickers

3دقائق

يتحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إلى نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب فرانس برس.

وتأتي المحادثات الاقتصادية العالية المستوى في ظل تصاعد التوتر التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين بعد إعلان بكين تشديد ضوابط التصدير للمعادن النادرة، ما أثار ردا غاضبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

سارع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 100 في المئة على الواردات من الصين وإلغاء محادثاته المتوقعة في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

لكن الرئيس الأميركي قال في مقابلة أجرتها معه “فوكس نيوز” ونشرت مقاطع منها الجمعة إنه سيجتمع مع شي في قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك).

والجمعة، قال مسؤول رفيع في إدارة ترامب لفرانس برس إن بيسنت سيتحدث الى هي هاتفيا في وقت لاحق الجمعة لبحث المفاوضات التجارية المتواصلة بين واشنطن وبكين قبل قمة “أبيك”.

ولم يفصح المصدر عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بفحوى المكالمة المرتقبة بين بيسنت وهي.

اندلعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مجددا هذا العام عندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية فيما قام الطرفان بخطوات انتقامية متبادلة.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة مئة في المئة، ما أدى إلى توقف جزء من التجارة فيما انتظرت أعمال تجارية التوصل إلى حل.

وخفضت القوتان مذاك الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى في إطار هدنة ما زالت هشة.

واتّهم بيسنت الصين بالسعي للإضرار بالاقتصاد العالمي بعدما أعلنت بكين عن ضوابطها الجديدة على الصادرات فيما أفاد وزير الخزانة الأميركي بأنه سيتحدّث مع حلفاء بلاده سعيا لتحديد الرد.

وقال بيسنت في مؤتمر صحافي الأربعاء “لن نترك مجموعة من البيروقراطيين في بكين يحاولون إدارة سلاسل الإمداد العالمية”.

بيس/لين/ب ق