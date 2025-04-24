وزير الخزانة الأميركي يدعو للتوقيع على اتفاق المعادن مع كييف “في أقرب وقت”

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أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لرئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع في واشنطن الأربعاء بأنه يتعيّن على البلدين التوقيع على اتفاق مهم لاستخراج الموارد “في أقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك بينما يقوم شميغال بزيارة إلى الولايات المتحدة تهدف للتوصل، بحلول السبت، إلى اتفاق يعطي الولايات المتحدة إتاوات على الأرباح من عمليات التعدين الأوكرانية للموارد والمعادن النادرة.

يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بمثابة تعويض عن المساعدات التي قدّمها سلفه جو بايدن لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 2022.

لكن سجالا في شباط/فبراير بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخرج العمل على الاتفاقية عن مساره.

وقال وزير الخزانة الأميركي لشميغال الأربعاء إن هناك “حاجة لانجاز المحادثات الفنية والتوقيع على الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن”، بحسب نص مقتضب للحوار نشرته وزارة الخزانة.

ووصف بيسنت المحادثات بين الجانبين بأنها “مثمرة للغاية”، بحسب النص.

تضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا منذ أسابيع للموافقة على اتفاق للسلام قد يرغم كييف على التخلي عن بعض أراضيها التي تحتلها روسيا حاليا.

وهددت واشنطن بالتخلي عن مفاوضات السلام ما لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق في وقت قريب.

وأشار ترامب الأربعاء إلى أنه يظن أن الروس وافقوا على الجزء المرتبط بهم من اتفاق السلام، قبل ساعات على هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على كييف صباح الخميس.

تج/لين/غ ر