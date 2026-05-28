وزير الخزانة الأميركي يقول إنه سيمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين لمهابط الطائرات

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الايرانية من الوصول الى مهابط الطائرات من بين إجراءات اخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لاعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب بيسنت على منصة اكس أن واشنطن “ستمنع وصول شركتي الطيران الايرانيتين” الى مهابط الطائرات، وستحول ايضا دون “تزودهما بالوقود وبيع تذاكر” السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية.

واضاف “وحده التوصل الى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة”.

ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق ان استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.

وجاء تصريحه بعدما اعلنت وزارة الخزانة الاربعاء فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية، وهي الوكالة الجديدة التي استحدثتها طهران لتقاضي رسوم عبور مضيق هرمز.

واغلقت ايران عمليا المضيق الاستراتيجي المذكور بعد هجمات اسرائيلية اميركية في 28 شباط/فبراير دشنت الحرب عليها محدثة اضطرابات شديدة في اسواق الطاقة واهتزازا للاقتصاد العالمي.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الخميس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين في الثامن من نيسان/ابريل. 

بيس/ب ق/جك

