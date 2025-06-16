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وزير الدفاع: أمريكا تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية في الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الاثنين إنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.

ولم يكشف هيجسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي يتحدث عنها، لكن رويترز كانت أول من أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين بإرسال عدد كبير من طائرات التزويد بالوقود العسكرية الأمريكية وتحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.

وقال هيجسيث في منشور على إكس “حماية القوات الأمريكية هي أولويتنا القصوى وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة”.

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