وزير الدفاع: أمريكا ستواصل ضرب الحوثيين حتى يتوقفوا عن استهداف الشحن

reuters_tickers

8دقائق

من فيل ستيوارت ومحمد الغباري وجابريلا بورتر

واشنطن/عدن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، في حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن 31 شخصا على الأقل قتلوا في هذه الغارات الجوية، وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحملة قد تستمر أسابيع.

وذكر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يوم الأحد أن الجماعة ستستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن.

وأضاف في خطاب تلفزيوني “إذا استمر في عدوانه، سنستمر في التصعيد”.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وقال في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”. وحثت موسكو واشنطن على وقف الضربات.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الأحد أن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس. ترومان وسفنها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية.

ونفى مسؤول دفاعي أمريكي، تحدث لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم قائلا إنهم ليس لديهم علم بأي هجوم حوثي على حاملة الطائرات ترومان.

وقال هيجسيث لقناة فوكس نيوز “في اللحظة التي يقول فيها الحوثيون: سنتوقف عن قصف سفنكم وطائراتكم المسيرة، ستنتهي هذه الحملة، ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر (الحملة) بلا هوادة”.

وأضاف “يتعلق الأمر بوقف استهداف الأصول… في ذلك الممر المائي الحيوي، لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وهي مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة. إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة جدا… من الأفضل لهم أن يتراجعوا”.

أعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن منذ عشر سنوات، الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تسلك ممرات الشحن في البحر الأحمر إذا لم ترفع إسرائيل الحظر المفروض على وصول المساعدات إلى غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في غزة.

ووجه ترامب أيضا تحذيرا لإيران، داعم الحوثيين الرئيسي، بأنه يتعين عليها وقف دعمها للحركة فورا. وقال إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فسوف تحملكم أمريكا المسؤولية كاملة، ولن نتهاون في هذا الأمر”.

* إيران تحذر أمريكا من التصعيد

قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الحوثيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم.

وأضاف سلامي لوسائل الإعلام الرسمية “نحذر أعداءنا من أن إيران ستتصدى لأي تهديد بحزم وسيكون ردها مدمرا إذا نفذوا تهديداتهم”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إن الأمين العام دعا إلى “أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية” في اليمن.

وأضاف في بيان “قد يؤدي أي تصعيد آخر إلى تفاقم التوتر الإقليمي وزيادة الإجراءات الانتقامية مما قد يزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، ويشكل مخاطر جسيمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) “لم يكن بوسع الحوثيين ارتكاب مثل هذه الأعمال لولا دعم إيران لهم. لذا، كانت هذه رسالة لإيران: لا تستمروا في دعمهم، لأنكم ستكونون مسؤولين أيضا عما يقومون به من مهاجمة السفن الحربية وحركة الشحن العالمية”.

وقالت موسكو يوم الأحد إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصل بنظيره الأمريكي روبيو لحثه على “الوقف الفوري لاستخدام القوة وتذكيره بأهمية انخراط جميع الأطراف في حوار سياسي”.

وقال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين يوم الأحد إن معظم القتلى البالغ عددهم 31 والذين تأكد مقتلهم في الضربات الأمريكية كانوا من النساء والأطفال. وأضاف أن هناك أكثر من 100 جريح.

ولم يرد البنتاجون بعد على طلب للتعليق على ما أثير عن سقوط خسائر بشرية بين المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

وقال سكان في صنعاء إن الغارات استهدفت حيا يُعرف بأنه يضم عددا من أعضاء قيادة الحوثيين.

وذكر ساكن عرّف عن نفسه باسم عبد الله يحيى لرويترز “كانت الانفجارات عنيفة وهزت الحي مثل زلزال. لقد روّعت نساءنا وأطفالنا”.

وفي صنعاء، استُخدمت رافعة وجرافة لإزالة الأنقاض في أحد المواقع، واستخدم الناس أياديهم للبحث بين الأنقاض. وفي أحد المستشفيات، عالج مسعفون المصابين، بمن فيهم أطفال، وأظهرت لقطات لرويترز جثث العديد من القتلى موضوعة في فناء وقد لُفت بأغطية بلاستيكية.

وقال شاهدان اليوم الأحد إن الغارات استهدفت أيضا مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

* هجمات البحر الأحمر

ذكرت قناة المسيرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد أن غارة أخرى على محطة كهرباء في بلدة ضحيان بصعدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي. وضحيان هي المكان الذي غالبا ما يلتقي فيه الحوثي بزواره.

وعطلت هجمات الحوثيين على حركة الشحن التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي استنفدت الكثير من مخزونات الدفاعات الجوية الأمريكية.

ولم تشن حركة الحوثي هجمات جديدة على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ أن اتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على وقف إطلاق النار في غزة في يناير كانون الثاني.

لكن في 12 مارس آذار، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن تهديد الحركة بمهاجمة السفن الإسرائيلية سيظل ساريا حتى تستأنف إسرائيل إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة.