وزير الدفاع: أمريكا ستواصل ضرب الحوثيين لحين توقفهم عن استهداف الشحن

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من فيل ستيوارت ومحمد الغباري

واشنطن/عدن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، في حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن 31 شخصا على الأقل قتلوا في هذه الغارات الجوية، وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحملة قد تستمر لأسابيع.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وقال في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”. وحثت موسكو واشنطن على وقف الضربات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الأحد إن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وسفنها الحربية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية. ولم يرد البنتاجون حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال هيجسيث لقناة فوكس نيوز “في اللحظة التي يقول فيها الحوثيون: سنتوقف عن قصف سفنكم وطائراتكم المسيرة، ستنتهي هذه الحملة، ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر (الحملة) بلا هوادة”.

وأضاف “يتعلق الأمر بوقف استهداف الأصول… في ذلك الممر المائي الحيوي، لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وهي مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة. إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة جدا… من الأفضل لهم أن يتراجعوا”.

أعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن منذ عشر سنوات، الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تسلك ممرات الشحن في البحر الأحمر إذا لم ترفع إسرائيل الحظر المفروض على وصول المساعدات إلى غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في غزة.

ووجه ترامب أيضا تحذيرا لإيران، داعم الحوثيين الرئيسي، بأنه يتعين عليها وقف دعمها للحركة فورا. وقال إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فسوف تحملكم أمريكا المسؤولية كاملة، ولن نتهاون في هذا الأمر”.