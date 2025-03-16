وزير الدفاع: أمريكا ستواصل ضرب الحوثيين لحين توقفهم عن مهاجمة حركة الشحن

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من فيل ستيوارت ومحمد الغباري

واشنطن/عدن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، في حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن يوم السبت.

أودت الغارات بحياة 31 شخصا على الأقل وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحملة قد تستمر لأسابيع.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وقال في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”. وحثت موسكو واشنطن على وقف الضربات.

وقال هيجسيث لقناة فوكس نيوز “في اللحظة التي يقول فيها الحوثيون: سنتوقف عن قصف سفنكم وطائراتكم المسيرة، ستنتهي هذه الحملة، ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر (الحملة) بلا هوادة”.

وأضاف “يتعلق الأمر بوقف استهداف الأصول… في ذلك الممر المائي الحيوي، لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وهي مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة. إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة جدا… من الأفضل لهم أن يتراجعوا”.

أعلنت جماعة الحوثي، التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن منذ عشر سنوات، الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تسلك ممرات الشحن في البحر الأحمر إذا لم ترفع إسرائيل الحظر المفروض على وصول المساعدات إلى غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في غزة.

ووجه ترامب أيضا تحذيرا لإيران، داعم الحوثيين الرئيسي، بأنه يتعين عليها وقف دعمها للحركة فورا. وقال إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فسوف تحملكم أمريكا المسؤولية كاملة، ولن نتهاون في هذا الأمر”.

* تحذير إيراني

وردا على ذلك، قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الحوثيين يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم وإن طهران سترد بحزم على أي تحرك ضدها.

وقال سلامي لوسائل الإعلام الرسمية “نحذر أعداءنا من أن إيران ستتصدى لأي تهديد بحزم وسيكون ردها مدمرا إذا نفذوا تهديداتهم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) “لم يكن بوسع الحوثيين ارتكاب مثل هذه الأعمال لولا دعم إيران لهم. لذا، كانت هذه رسالة لإيران: لا تستمروا في دعمهم، لأنكم ستكونون مسؤولين أيضا عما يقومون به من مهاجمة السفن الحربية وحركة الشحن العالمية”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن الوزير سيرجي لافروف اتصل بنظيره الأمريكي روبيو لحثه على “الوقف الفوري لاستخدام القوة وتذكيره بأهمية انخراط جميع الأطراف في حوار سياسي”.

جاءت دعوة لافروف لوقف الضربات في الوقت الذي يطالب فيه ترامب موسكو بالتوقيع على مقترح أمريكي لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، وهو المقترح الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي لكن روسيا قالت إنه بحاجة إلى إعادة صياغة.

ويسعى ترامب أيضا إلى إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة برنامجها النووي مع تكثيف الضغوط عليها بالعقوبات.

قال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في حصيلة محدثة اليوم الأحد إن معظم القتلى البالغ عددهم 31 والذين تأكد مقتلهم في الضربات الأمريكية كانوا من النساء والأطفال.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 جريح.

وقال سكان في صنعاء إن الغارات استهدفت حيا يُعرف بأنه يضم عددا من أعضاء قيادة الحوثيين.

وذكر ساكن عرّف عن نفسه باسم عبد الله يحيى لرويترز “كانت الانفجارات عنيفة وهزت الحي مثل زلزال. لقد روّعت نساءنا وأطفالنا”.

وفي صنعاء، استُخدمت رافعة وجرافة لإزالة الأنقاض في أحد المواقع، واستخدم الناس أياديهم للبحث بين الأنقاض. وفي أحد المستشفيات، عالج مسعفون المصابين، بمن فيهم أطفال، وأظهرت لقطات لرويترز جثث العديد من القتلى موضوعة في فناء وقد لُفت بأغطية بلاستيكية.

وقال شاهدان اليوم الأحد إن الغارات استهدفت أيضا مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

* هجمات البحر الأحمر

أفادت قناة المسيرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد بأن غارة أخرى على محطة كهرباء في بلدة ضحيان بصعدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي. وضحيان هي المكان الذي غالبا ما يلتقي فيه عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين بالزوار.

وعطلت هجمات الحوثيين على حركة الشحن التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي استنفدت الكثير من مخزونات الدفاعات الجوية الأمريكية.

ولم تشن حركة الحوثي هجمات جديدة على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ أن اتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على وقف إطلاق النار في غزة في يناير كانون الثاني.

لكن في 12 مارس آذار، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن تهديد الحركة بمهاجمة السفن الإسرائيلية سيظل ساريا حتى تستأنف إسرائيل إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة.

سعت الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة جو بايدن آنذاك، إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن قبالة سواحلها، لكنها حدّت من الإجراءات الأمريكية.

ويقول مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن ترامب أجاز اتباع نهج أكثر قوة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال في وقت متأخر يوم السبت “إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداء من اليوم. وإن لم تفعلوا، فستشهدون جحيما لم تروه من قبل!”.

وصفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي ضربات يوم السبت بأنها بداية عملية واسعة النطاق في أنحاء اليمن.

وقال مسؤولون إن بعض الضربات انطلقت من حاملة الطائرات هاري إس. ترومان، المتمركزة في البحر الأحمر.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بالضربات على اليمن ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية “ليس لها الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية”.