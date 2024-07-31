وزير الدفاع: أمريكا لا تتوقع تزايد الهجمات على قواتها في العراق وسوريا

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من إدريس علي وفيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء إنه لا يتوقع حاليا أن تكثف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا كما فعلت في الماضي رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ونفذت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضربة في العراق وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها دفاع عن النفس، وهي واحدة من سلسلة هجمات بارزة في المنطقة يوم الثلاثاء شملت أيضا ضربة جوية إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.

واغتيل زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران فجر يوم الأربعاء.

وقال أوستن للصحفيين وهو يغادر الفلبين “أعتقد، بصراحة، أنني لا أرى عودة إلى ما كنا عليه قبل بضعة أشهر، ليس بعد”.

وفي الفترة بين السابع من أكتوبر تشرين الأول وفبراير شباط، تعرضت القوات الأمريكية لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ عدد من الهجمات الانتقامية.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في أواخر يناير كانون الثاني حين قتلت طائرة مسيرة إيرانية الصنع ثلاثة جنود أمريكيين وأصابت العشرات في الأردن.

وهدأت وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ ذلك الحين. لكن مصادر أمريكية وعراقية قالت إن عددا من الصواريخ أطلق الأسبوع الماضي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي بها قوات تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن أيا من الصواريخ لم يصب القاعدة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال أوستن “سلامة وحماية قواتنا مهمة حقا لي. ولهذا السبب، كما تعلمون، رأيتمونا نتخذ بعض التدابير لحماية أنفسنا هنا”.

وحين سُئل عن علاقة الهجمات في الآونة الأخيرة على القوات الأمريكية بالتوترات المتزايدة بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، قال أوستن “أعتقد أن الأمر كله مرتبط ببعضه”.

وأثار اغتيال هنية تهديدات بالانتقام من إسرائيل، وعزز المخاوف من احتمال انزلاق الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

ورغم أنه من المفترض على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذ الهجوم، اكتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران في الأيام القليلة الماضية.

وردا على سؤال عن اغتيال هنية، قال أوستن إنه سمع التقارير لكن ليس لديه معلومات ليقدمها.