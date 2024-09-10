وزير الدفاع: إسرائيل بصدد إتمام المهمات في غزة والتركيز يتحول إلى الشمال

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة وإن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله.

وأضاف جالانت للقوات على الحدود الشمالية لإسرائيل، في مقطع مصور أرسله مكتبه، “مركز الثقل يتحرك شمالا، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تُنجز بعد”.

وقال مكتب جالانت إنه كان يشهد تدريبا بريا على القتال.

وقال جالانت “هذه التوجيهات التي تنتظرونها هنا اليوم أعطيتها في الجنوب حيث كنت شاهدا على عمليات القوات”، في إشارة إلى الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أعقبه شن الحرب.

وبدأت جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق صواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ ذلك الحين، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم يفضلون حل الصراع من خلال اتفاق يبعد حزب الله المدعوم من إيران عن الحدود الإسرائيلية. وقال حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل ما دامت الحرب على غزة مستمرة.

وقال جالانت في تصريحات للصحفيين‭ ‬يوم الثلاثاء “بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق، أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات، ومنها توجيه تركيزنا صوب الجبهة الشمالية. نحن ملتزمون بتغيير الوضع الأمني ​​على الجبهة الشمالية والعودة الآمنة لمواطنينا إلى ديارهم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء اغتيال قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وأكدت الجماعة مقتله دون أن تكشف عن دوره، وقالت إنها ردت بإطلاق صواريخ على أهداف للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.