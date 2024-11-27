مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الدفاع: تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن أنقرة قلصت الصفقة التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة، إذ ألغت شراء 79 مجموعة من معدات التحديث لأسطولها الحالي.

وفي وقت سابق من العام، أبرمت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.

وقال غولر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء خلال جلسة استماع بالبرلمان “تم سداد دفعة أولية لشراء طائرات إف-16 بلوك-70.. تم سداد 1.4 مليار دولار. وبهذا المبلغ سنشتري 40 طائرة إف-16 بلوك-70 فايبر وكنا نعتزم شراء 79 مجموعة تحديث”.

وتابع “تخلينا عن مجموعات التحديث تلك البالغة 79. وهذا هو سبب تخلينا عنها: أن مرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها، لذلك تركنا الأمر لهم”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
352 إعجاب
234 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية