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وزير الدفاع: طهران ستحترق إذا استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على إسرائيل

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(رويترز) – حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من أن طهران ستحترق إذا استمرت في إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين.

وقال كاتس في بيان “يأخذ الديكتاتور الإيراني مواطني إيران رهائن، مما يُجبرهم وخاصة سكان طهران على دفع ثمن باهظ جراء الأذى الفادح الذي يلحق بمواطني إسرائيل. إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فستحترق طهران”.

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