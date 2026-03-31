وزير الدفاع الأمريكي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لإيران

reuters_tickers

8دقائق

واشنطن/القدس/القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الثلاثاء إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في الحرب على إيران، محذرا طهران من تصاعد الصراع ما لم تتوصل إلى اتفاق.

ورد الحرس الثوري الإيراني بتوجيه تهديد جديد، قائلا إنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات التي تتعرض لها إيران منذ يوم الأربعاء، إذ أورد قائمة من 18 شركة تشمل مايكروسوفت وجوجل وأبل وإنتل وإنترناشونال بيزنس ماشينز (آي.بي.إم) وتسلا وبوينج.

وهاجمت إيران في وقت سابق ناقلة نفط خام محملة بالكامل لتشتعل فيها النيران قبالة سواحل دبي، في أحدث هجماتها على سفن تجارية بالخليج ومضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير شباط.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بتدمير محطات الطاقة الإيرانية ما لم توافق على إبرام اتفاق سلام ومعاودة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط العالمية، والذي جعلته طهران في حكم المغلق.

* هيجسيث: ترامب مستعد لعقد اتفاق

انتقد ترامب اليوم الدول التي لم تقدم المساعدة في الحرب، بما فيها فرنسا وبريطانيا، قائلا إنه ينبغي عليها التحلي “بقدر من الشجاعة” لاستعادة السيطرة على المضيق والحصول على نفطها. وأفادت مصادر بأن فرنسا وإيطاليا عارضتا بعض العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على مدى الانقسام بين شركاء حلف شمال الأطلسي الذي انكشف خلال الحرب.

وقال هيجسيث، الذي زار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم السبت، إن ترامب على استعداد للتوصل إلى اتفاق، وإن المحادثات مستمرة وتكتسب زخما، لكن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحرب إذا لم تمتثل إيران.

وأضاف هيجسيث في واشنطن “خياراتنا أكثر من خيارتهم… في شهر واحد فقط، وضعنا الشروط، وستكون الأيام القادمة حاسمة.. إيران تدرك ذلك، ولا تملك تقريبا أي قدرة عسكرية على فعل أي شيء حيال ذلك”.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر إلى أنحاء شتى بالشرق الأوسط، مما أدى إلى مقتل آلاف وتعطيل إمدادات الطاقة وتهديد الاقتصاد العالمي بالانهيار.

* ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة بعد الهجوم على الناقلة، التي تسع لنقل نحو مليوني برميل من النفط بقيمة تزيد على 200 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وبدأ الارتفاع في أسعار النفط والوقود يؤثر سلبا على الموارد المالية للأسر الأمريكية وأثار قلقا لترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت بيانات خدمة تتبع أسعار الطاقة (جازبدي) إلى أن متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة تجاوز أربعة دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات أمس الاثنين. وأدى تقلص الإمدادات العالمية إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 5.5 بالمئة إلى 119 دولارا للبرميل، متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية قياسية نسبتها 64 بالمئة.

وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن التكتل يدرس إعادة تطبيق تدابير الأزمة التي عمل بها عام 2022 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز لمعالجة الاضطراب المتزايد في أسواق الطاقة الناجم عن الحرب.

وقالت السلطات في دبي إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد هجوم بطائرات مسيرة على الناقلة (السالمي) التي ترفع علم الكويت. وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يحدث تسرب نفطي.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية المالكة للناقلة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة.

وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن السفينة كانت متجهة إلى تشينغداو في الصين محملة بما يصل إلى 1.2 مليون برميل من الخام السعودي و800 ألف برميل من الخام الكويتي، وفقا لخدمة تانكر تراكرز دوت كوم للتبع السفن.

وربما لم تكن الناقلة السالمي هي الهدف المقصود. فقد قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينة حاويات في الخليج بسبب ارتباطها بإسرائيل. لكن يبدو أنه كان يشير إلى السفينة (هايفونغ إكسبرس) التي ترفع علم سنغافورة وكانت راسية بجوار الناقلة السالمي، وفقا لبيانات الشحن.

* محاولات دولية للوساطة

قال رئيس هيئة الأركان ⁠الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تواصل إضعاف وتدمير قدرات إيران.

وأضاف أن الجيش الأمريكي يواصل استهداف مواقع رئيسية للتصنيع والبحث ، وأنه دمر أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية. وقال هيجسيث إن الهجمات الأمريكية تتسبب في هروب جماعي للجنود من الخدمة في الجيش في إيران.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الاثنين إن آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، وهي فرقة النخبة في الجيش الأمريكي، بدأوا في الوصول إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيزات من شأنها توسيع خيارات ترامب لتشمل هجوما بريا على الأراضي الإيرانية.

ومع غياب بوادر على التهدئة، تسعى باكستان للتوسط لإنهاء الحرب. ودعا وزيرا خارجية الصين وباكستان اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثا على عقد محادثات سلام في أسرع وقت ممكن بعد أن عقدا اجتماعا في بكين.

ولا تزال إيران متمسكة بموقفها رغم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة التي تعرضت لها خلال الشهر الماضي. وتلقت طهران مقترحات سلام أمريكية عبر وسطاء، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وصفها أمس الاثنين بأنها “غير واقعية وغير منطقية ومفرطة”.

* هجمات جديدة

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه نفذ سلسلة من الهجمات استهدفت 20 موقعا لتصنيع الأسلحة وموقعا للأبحاث والتطوير في إيران.

ويستمر اتساع نطاق الصراع إذ دخل الحوثيون اليمنيون الموالون لإيران الحرب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، وذكرت تركيا أمس أن صاروخا باليستيا أطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل إسقاطه.

وجددت الحرب الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران التي ردت بشن ضربات على دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)