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وزير الدفاع الأمريكي: لا أعتقد أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله واقعة لا محالة

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مانيلا (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لا يعتقد أن اندلاع مواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية أمر واقع لا محالة، وأضاف أن واشنطن ترغب في أن تحل الأمور بطريقة دبلوماسية.

أدلى أوستن بتصريحاته يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في مانيلا، في أعقاب محادثات أمنية شارك فيها إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيريهما الفلبينيين جيلبرتو تيودورو وإنريكي مانالو.

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