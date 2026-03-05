وزير الدفاع الأمريكي: لن نوسع أهدافنا العسكرية في إيران

2دقائق

تامبا (فلوريدا) 6 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن توسع أهدافها العسكرية في إيران، وذلك بعد أن ذكر الرئيس دونالد ترامب لوكالة رويترز أنه يتعين أن تشارك واشنطن في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحملة العسكرية التي أُطلق عليها اسم (ملحمة الغضب) تركز على تدمير صواريخ إيران الهجومية وقدراتها على إنتاج الصواريخ وسلاح البحرية فيها، مع عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وذكر هيجسيث “لا يوجد أي توسيع لأهدافنا. نحن نعرف تماما ما نسعى لتحقيقه”.

وأضاف أن ترامب “ستكون له كلمة قوية جدا في تحديد من يدير إيران، في ظل العملية الجارية”.

وفي مقابلة هاتفية مع رويترز اليوم الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من ألفي هدف في إيران خلال الأيام الستة الماضية، بما في ذلك سفن حربية إيرانية.

(إعداد مروة غريب ومحمد عطية للنشرة العربية )